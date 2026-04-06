В России узбекским рабочим вернут более двух миллионов рублей задолженности по зарплате

CentralAsia (UZ) - Узбекским трудовым мигрантам в России вернут задолженность по заработной плате на сумму свыше двух миллионов рублей.

Речь идет о рабочих из Тобольска Тюменской области. Вопрос удалось решить благодаря вмешательству представителей Генерального консульства Узбекистана и Агентства по трудовой миграции.

Дипломаты организовали мобильный прием, в котором приняли участие свыше 100 граждан, трудившихся в компаниях «Ижпромсервис» и «Садком». Им оказали консульскую и юридическую помощь, разъяснили правила оформления документов и соблюдения миграционного законодательства.

Проверка показала, что администрация «Садком» необоснованно задержала зарплату 26 узбекским рабочим за февраль и март. После переговоров с работодателем и генеральным подрядчиком задолженность была признана, и в ближайшее время средства поступят на банковские счета сотрудников.

Также достигнута договоренность о погашении долгов еще перед 80 гражданами, которые ранее покинули предприятие.

Представители консульства и миграционной службы также ознакомились с условиями проживания и труда соотечественников, провели разъяснительную работу с работодателями, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Ситуация с выплатами остается на постоянном контроле дипломатов.

Ранее сотрудники Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке инициировали встречу с российским МИД, чтобы выразить серьезную обеспокоенность ситуацией, сложившейся в международном аэропорту города. В центре обсуждения оказались участившиеся случаи недопуска граждан республики на территорию Приморского края.