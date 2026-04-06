Россия и Украина обменялись ударами. В Одессе погибли три человека, Новороссийске — восемь пострадавших

CentralAsia (CA) - Восемь человек пострадали в Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

По его словам, регион с утра 5 апреля находится под массированной атакой беспилотников, системы оповещения работают в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других городах. Наиболее сложной Кондратьев назвал ситуацию в Новороссийске. Там пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницу.

В результате атак дронов в городе повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки беспилотников нашли на территории нескольких предприятий, заявил губернатор.

Как уточняли в оперштабе Краснодарского края, обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска.

Минобороны РФ сообщило, что в период с 23:00 мск 5 апреля до 7:00 6 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. По его данным, дроны сбили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В свою очередь, украинские власти сообщили, что российские войска в ночь на 6 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками.

«Враг ударил по жилым домам, объектам критической инфраструктуры и административным зданиям. Зафиксировано попадание в многоэтажный дом», — сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

В результате российского удара, по данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, погибли три человека: 30-летняя женщина и ее дочь, которой было два года и шесть месяцев, и еще одна женщина 53 лет.

15 человек, сообщил Кипер в своем телеграм-канале, получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.« Часть людей в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести», — написал он.

ГСЧС Украины сообщило, что под завалами поврежденного жилого дома могут оставаться люди. Аварийно-спасательные работы, сообщается в телеграм-канале ведомства, продолжаются, в них, в числе прочих, задействованы кинологи со специально обученными собаками.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 141 беспилотником, к 08:00 «сбито/подавлено» 114 из них.

Согласно сообщению, зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков.