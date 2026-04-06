Президент Южной Кореи извинился за «провокацию с БПЛА» у границы с КНДР

Ли Чжэ Мён

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил сожаление КНДР из-за залета частных беспилотников на северокорейскую территорию. Ранее глава государства не раз критиковал запуски у границы.

«Глубоко прискорбно, что отдельные лица самостоятельно совершили такие провокационные действия в отношении Северной Кореи»,— приводит агентство «Рёнхап» слова президента на заседании кабмина. Он назвал подобные действия неприемлемыми.

Как отмечает газета Chosun, это первый случай, когда южнокорейский президент напрямую выразил сожаление КНДР в связи с инцидентом с беспилотниками. 1 марта Ли Чжэ Мён говорил, что проникновение дронов на территорию КНДР представляет собой «серьезную угрозой миру на Корейском полуострове». В январе он заявил, что запуск беспилотников в сторону КНДР равносилен началу войны.

На прошлой неделе южнокорейская прокуратура предъявила обвинения троим фигурантам, которые с сентября 2025 года по январь 2026 года запускали беспилотники через границу. Обвиняемые — 30-летний аспирант, сотрудник Национальной разведывательной службы и военный офицер.