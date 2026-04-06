Нефть из Казахстана продолжают экспортировать по графику после атаки в Новороссийске, - Минэнерго РК
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана следит за ситуацией после инцидента в порту Новороссийска, произошедшего 5 апреля, говорится в заявлении ведомства.
На объёмы экспорта казахстанской нефти это не повлияло.
«На сегодня приём и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме», – говорится в сообщении.
Экспортные планы выполняют по графику.
Новороссийск – один из ключевых пунктов отгрузки нефти на Чёрном море. После атаки 5 апреля местные власти сообщили о повреждениях в городе и пострадавших. AP и The Guardian писали, что среди целей мог быть нефтяной терминал «Шесхарис».
