Нефть из Казахстана продолжают экспортировать по графику после атаки в Новороссийске, - Минэнерго РК

CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана следит за ситуацией после инцидента в порту Новороссийска, произошедшего 5 апреля, говорится в заявлении ведомства.

На объёмы экспорта казахстанской нефти это не повлияло.

«На сегодня приём и транспортировка казахстанского сырья по системе магистральных нефтепроводов осуществляются в штатном рабочем режиме», – говорится в сообщении.

Экспортные планы выполняют по графику.

Новороссийск – один из ключевых пунктов отгрузки нефти на Чёрном море. После атаки 5 апреля местные власти сообщили о повреждениях в городе и пострадавших. AP и The Guardian писали, что среди целей мог быть нефтяной терминал «Шесхарис».

