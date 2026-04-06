Иран подготовил ответ на предложение посредников по прекращению огня с США
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что власти подготовили ответ на предложение посредников по прекращению огня с США, передает IRNA.

Он не привел деталей, но заверил, что в подходящее время проинформирует об этом.

«Исходя из собственных интересов соображений, мы задокументировали набор требований, которые у нас были и есть»,— сказал Багаи журналистам. «С того момента, как мы начали обсуждения, мы сформулировали наши ответы»,— пояснил он.

Источники Axios сообщали, что США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. Reuters узнал, что Пакистан предложил сторонам договориться о немедленном прекращении огня, разблокировать Ормузский пролив, а затем заключить полноценное соглашение о мире.

