Война с Ираном ударила по АЗС – где топливо подорожало больше всего

CentralAsia (KZ) - Сильнее всего бензин подорожал в странах Азии, тогда как в Европе и Израиле рост оказался более умеренным, сообщает «Курсов».

Война против Ирана продолжает расшатывать мировой энергетический рынок, и его последствия уже ощущаются на автозаправках по всему миру. За последний месяц во многих странах зафиксирован резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, причем в отдельных случаях речь идет о скачке на десятки процентов.

Сильнее всего подорожание затронуло страны Юго-Восточной Азии. Лидером стала Камбоджа, где цены выросли почти на 68%. Далее следуют Мьянма с ростом более 55% и Филиппины — около 54%. Во Вьетнаме стоимость топлива увеличилась почти на 50%. Эксперты отмечают, что в этих странах ситуацию усугубляют внутренние проблемы, включая нестабильность и ослабление национальных валют.

Серьезный рост цен наблюдается и в других регионах. В Нигерии и Зимбабве подорожание составило от 40% до почти 50%, в Австралии — около 42%. В Гватемале, Шри-Ланке и Лаосе цены выросли на 30–34%.

В США рост достиг примерно 30%, особенно на побережьях, а в Канаде — от 25% до 28%. Даже Норвегия, несмотря на статус нефтедобывающей страны, столкнулась с повышением почти на 24% из-за высокой налоговой нагрузки.

В Европе ситуация более сложная: дизель дорожает быстрее бензина. В Испании дизель вырос примерно на 35% — это самый высокий показатель на континенте. Во Франции и Германии рост дизельного топлива составил около 32,5%, тогда как бензин подорожал лишь на 17–18%. В Италии дизель прибавил почти 20%, а бензин — менее 5%.

Некоторым странам удалось частично сдержать рост. В Китае цены увеличились примерно на 11%, в Бразилии — около 12%, а в Индии — всего на 5%. Отмечается, что Индия смогла удержать ситуацию благодаря закупкам нефти по сниженным ценам и мерам государственного регулирования.

Израиль оказался в группе стран с умеренным ростом — около 15%. Тем не менее даже такие показатели уже вызывают общественную реакцию.

Аналитики сходятся во мнении, что нестабильность на Ближнем Востоке и риски вокруг Ормузского пролива продолжат оказывать давление на рынок. Это означает, что колебания цен на топливо могут сохраниться, а для стран, зависящих от импорта, ситуация останется особенно чувствительной.

Ранее "Курсор" писал, что Нетаниягу заявил о новом этапе ударов по Ирану.

Биньямин Нетаниягу заявил, что удары по нефтехимическим предприятиям Ирана направлены на ослабление промышленной и финансовой базы страны.

Автор материала Макс Флэир.

