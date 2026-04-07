Где монголы бронзового века готовили свои пиршества?

CentralAsia (MNG) -

Согласно сообщению Phys.org, группа исследователей во главе с Жан-Люком Хоулом из Университета Западного Кентукки изучила два кургана позднего бронзового века в Монголии, известные как хиргисүүры, в поисках свидетельств пиршеств, — передает MiddleAsianNews.

Чтобы ответить на этот вопрос, в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Field Archaeology, изучалось, происходили ли масштабные разделки туш и пиршества в районе хиргисүүров или вблизи них, что, в свою очередь, могло бы показать, где оказались осевые и длинные кости этих лошадей.

Хиргисүүры Монголии

Хиргисүүры обычно имеют диаметр от 5 до 10 метров и содержат в своей центральной части погребальную камеру, часто в которой находятся останки одного человека, хотя некоторые из них были найдены пустыми.

Хиргисүүры, обнаруженные в Монголии и некоторых районах южной Сибири, обычно содержат человеческие захоронения и окружены залежами лошадиных черепов. Иногда их сопровождают шейные позвонки и копыта лошадей, а также обгоревшие кости овец или коз.

Хоул и его коллеги искали остальных этих лошадей и следы разделки туш в Хиргисүүре ZK-956, датируемом периодом между 1054 и 906 годами до нашей эры. Вблизи этого кургана обнаружено хорошо сохранившееся зимнее поселение.

Второй курган в исследовании, ZK-2022-118, был окружен многочисленными отложениями и датируется периодом между 933 и 822 годами до нашей эры.

На каждом из этих двух участков были взяты образцы почвы, но останков животных обнаружено не было, а химический анализ показал нормальный состав почвы.

В поселении недалеко от ЗК-956 не было обнаружено лошадиных костей. Если бы на этих участках было забито много лошадей, исследователи ожидали бы обнаружить кости и повышенный уровень фосфатов в почве в результате крупномасштабного забоя. Члены команды планируют продолжить поиски мест разделки лошадей.

«Мы рассматриваем возможность исследования склонов холмов вдали от поселений, а также террас и участков вблизи сезонных источников воды, прилегающих к древним поселениям, где разделка туш могла быть более практичной», — пояснил Хоул.

Остальные гипотезы основывались на исторических и этнографических свидетельствах, описывающих забой крупных животных, таких как лошади, в отдаленных от священного и домашнего пространства местах.

«Большинство археологов, включая меня, считают, что черепа представляют собой целое животное и служили в качестве проводников для души умершего в загробный мир, играя роль психопомпа, символически направляя покойного к восходящему солнцу. Большинство конских черепов указывают на восток/юго-восток — к восходящему солнцу в зимние месяцы, когда лошадей также забивали и хоронили».

Этнографические и исторические данные помогают объяснить, почему вблизи хиргисүүра не было обнаружено никаких свидетельств забоя скота или пиршеств, поскольку эти священные места не считались бы подходящими для подобных действий. Мясо и связанные с ним осевые и длинные кости, вероятно, употреблялись в пищу совместно в другом месте, а оставшиеся кости выбрасывались или сжигались за пределами археологического комплекса.

«В будущих исследованиях основное внимание будет по-прежнему уделяться изучению ландшафтов, окружающих памятники бронзового и раннего железного веков, чтобы понять, как повседневная пастушеская деятельность взаимодействовала с этими ритуальными местами», — пояснил доктор Хоул.

«Что касается возможных мест для разделки туш за пределами археологических памятников, мы рассматриваем склоны холмов вдали от поселений, а также террасы и участки вблизи сезонных источников воды (оврагов), прилегающих к древним поселениям, где разделка туш могла быть более практичной».

В более широком смысле, будущие направления исследований будут по-прежнему делать упор на ландшафтную археологию, интегрируя ГИС-моделирование, пространственный анализ и биомолекулярные методы для реконструкции оперативных цепей (chaînes opératoires) жертвоприношения лошадей. Это, как мы надеемся, поможет нам определить, как различные этапы (забой, обработка, захоронение) могли быть пространственно и символически организованы в рамках ритуальной системы хиргисүүр.

«Мы также продолжим взаимодействовать с местными монгольскими скотоводами, чтобы узнать об их бытовых и ритуальных практиках, и будем стремиться к более широкому, ориентированному на местное сообщество подходу в наших исследованиях», — сказал доктор Хоул.

