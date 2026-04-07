Новоназначенный спикер Бямбацогт встретился с главой ЦБ Монголии

CentralAsia (MNG) -

Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Бямбацогт Сандаг 6 апреля встретился с главой Банка Монголии Наранцогтом Санжаа для обсуждения внешнеэкономической и внутриполитической ситуации, инфляции, роста цен, валютных резервов и других актуальных вопросов.

В начале встречи глава ЦБ Наранцогт проинформировал о негативных последствиях конфликта на Ближнем Востоке и текущей ситуации. Кроме того, он заявил, что Банк Монголии принимает своевременные меры в соответствии с действующим законодательством и предоставляет общественности прозрачную информацию для защиты национальных валютных резервов и обеспечения стабильности валюты.

Спикер Бямбацогт отметил, что глобальные экономические и политические сложности начали сказываться на обществе и экономике нашей страны. Было решено, что в столь критический момент Банк Монголии будет регулярно предоставлять обновленную информацию и рекомендации по политическим мерам, которые он планирует реализовать в дальнейшем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения