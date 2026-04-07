Спикер парламента поделился мнениями с лидерами пяти партий в парламенте

6 апреля спикер Бямбацогт Сандаг принял председателей пяти партий, имеющих места в парламенте.

На встрече присутствовали премьер-министр, член парламента, председатель Монгольской народной партии Учрал Ням-Осор; член парламента и председатель Демократической партии Цогтгэрэл Одон; член парламента, заместитель премьер-министра, глава Национальной коалиции Номтойбаяр Нямтайшир; член парламента и председатель Совета партии ХҮН в парламенте Ганзориг Пүрэвжав; и член парламента, председатель Партии гражданской воли – Зеленой партии Батбаатар Бат.

слева: Номтойбаяр Нямтайшир, Цогтгэрэл Одон, Учрал Ням-Осор, Ганзориг Пүрэвжав и Батбаатар Бат

Председатель Бямбацогт начал заседание, отметив, что парламент является организацией, основанной на консенсусе, и что любая политика или решение, принятое парламентом, обеспечит участие и представительство пяти партий, занимающих места в Великом Государственном Хурале (ВГХ), с учетом их взглядов и поддержанием консенсуса и взаимопонимания как основополагающих принципов его работы.

Он также подчеркнул свою просьбу о сотрудничестве и поддержке в приоритетном обеспечении общих национальных интересов и укреплении парламентского управления в таких сложных глобальных политических и экономических условиях. Он также заявил, что усилия по повышению открытости и прозрачности работы парламента будут продолжены с использованием преимуществ информационных технологий. Спикер упомянул, что на следующей неделе планируется представить в Великий Государственный Хурал проекты поправок к Закону о ВГХ, Закону о порядке проведения пленарных заседаний ВГХ и Закону о парламентском надзоре.

Кроме того, спикер Бямбацогт заявил, что будет сотрудничать с лидерами партий для повышения активного участия членов парламента и установления определенных ограничений на прогулы. Председатели партий, имеющих места в парламенте, выразили поддержку инициативам спикера по укреплению парламентской демократии и объединению во имя общих национальных интересов, а также обменялись мнениями по актуальным социально-экономическим вопросам.

