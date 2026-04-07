Новое правительство возобновило работу банковских счетов 12 100 компаний на один месяц

CentralAsia (MNG) - 35-й премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор издал распоряжение № 01 о временном возобновлении работы банковских счетов 12 100 компаний, которые были заморожены из-за налоговой задолженности.

Доступ к счетам будет открыт в течение одного месяца, начиная с 6 апреля.

Данная директива была издана на основании Общего закона о налогообложении в связи с текущими экономическими трудностями. Благодаря этой директиве компаниям разрешается урегулировать свои налоговые обязательства, выплатить заработную плату и возобновить свою деятельность.

По данным пресс-службы Кабинета министров, премьер-министр Учрал запустил первую меру в рамках инициативы «Чөлөөлөе» (Освобождение), направленной на сокращение бюрократии и укрепление доверия к частному сектору и гражданам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

