Иран отверг предложение о временном прекращении огня

CentralAsia (CA) - Иран отверг предложение США о временном перемирии и настаивает на полном прекращении боевых действий. Как передает агентство IRNA, Тегеран направил ответ через Пакистан, в котором изложил свою позицию и перечень условий для завершения войны.

По данным Axios, ссылающегося на американского чиновника, ответ иранской стороны оказался «максималистским», и остается неясным, позволит ли он продвинуться к дипломатическому урегулированию.

Согласно информации IRNA, в документе из 10 пунктов Иран среди ключевых условий требует согласования протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив, отмены санкций, а также участия США в восстановлении страны после завершения боевых действий. Ранее иранские власти уже заявляли, что не заинтересованы в краткосрочном перемирии, ссылаясь на предыдущий опыт переговоров с США.

Пред этим Axios со ссылкой на источники писал, что Вашингтон и Тегеран при посредничестве Пакистана, Египта и Турции обсуждают возможность прекращения огня сроком на 45 дней как первый этап к завершению войны. Собеседники издания в то же время отмечали, что вероятность достижения соглашения в ближайшие 48 часов остается низкой, несмотря на то, что этот период рассматривается как «последняя попытка» избежать дальнейшей эскалации.

По информации Axios, администрация США подготовила план массированных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в случае провала переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил, что срок ультиматума истекает в ночь на 7 апреля, назвав его «финальным дедлайном». Ранее он требовал от Тегерана открыть Ормузский пролив и заключить соглашение, угрожая в противном случае «обрушить ад» на Иран.

Как отмечает Axios, переговоры ведутся в том числе через переписку между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. За последние дни Вашингтон передал Тегерану несколько предложений, однако ни одно из них не было принято.