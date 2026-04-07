Руководитель АП Узбекистана Саида Мирзиёева провела встречу со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии

- 10:20, 07 апреля 2026
CentralAsia (UZ) - Руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева посетила резиденцию Mar-a-Lago в штате Флорида, США, где провела встречу со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Сержио Гором. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Американо-узбекского бизнес- и инвестиционного совета.
Визит проходит на фоне активизации диалога между Ташкентом и Вашингтоном: в последние годы Узбекистан предпринимает последовательные шаги по укреплению отношений с США, включая расширение инвестиционного и экономического партнёрства.
По итогам встречи Мирзиёева отметила тёплый приём и подчеркнула, что переговоры были содержательными и продуктивными. Она также выразила надежду на проведение серии результативных встреч в Вашингтоне в ближайшие дни.
На опубликованной фотографии с мероприятия также запечатлены дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп и её супруг Майкл Булос.