Руководитель АП Узбекистана Саида Мирзиёева провела встречу со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева посетила резиденцию Mar-a-Lago в штате Флорида, США, где провела встречу со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Сержио Гором. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Американо-узбекского бизнес- и инвестиционного совета.

Визит проходит на фоне активизации диалога между Ташкентом и Вашингтоном: в последние годы Узбекистан предпринимает последовательные шаги по укреплению отношений с США, включая расширение инвестиционного и экономического партнёрства.

По итогам встречи Мирзиёева отметила тёплый приём и подчеркнула, что переговоры были содержательными и продуктивными. Она также выразила надежду на проведение серии результативных встреч в Вашингтоне в ближайшие дни.

На опубликованной фотографии с мероприятия также запечатлены дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп и её супруг Майкл Булос.

