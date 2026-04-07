Экипаж миссии «Артемида-2» облетел Луну и побил рекорд удаления от Земли

CentralAsia (CA) - Астронавты миссии «Артемида-2» в понедельник отдалились от Земли на максимальное расстояние за всю историю освоения космоса и пролетели над дальней стороной Луны, рассматривая ее поверхность в деталях. пишет «Би-би-си».

«Экипаж миссии «Артемида-2» в составе астронавтов НАСА Рида Уайзмена, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена установил рекорд по расстоянию от Земли, пройденному в ходе пилотируемой миссии, превзойдя рекорд «Аполлона-13», установленный в 1970 году (248 655 миль)», — сообщили в НАСА.

Экипаж «Аполлона-13» удалился от Земли на 400 171 км. «Артемида-2» побила этот рекорд примерно на 6,5 тысячи км, достигнув максимального удаления от Земли в 252 756 миль (406 771 километр), сообщили в НАСА.

После 22:00 по Гринвичу Центр управления полетами в Хьюстоне потерял связь с экипажем, когда космический корабль «Орион» оказался за дальней стороной Луны. Эта пауза продлилась ровно 40 минут, как и было рассчитано.

Сначала на мониторы инженеров вернулся радиосигнал, затем поступил большой пакет данных, а после раздался четкий голос Кристины Кох: «Хьюстон, «Интегрити», проверка связи. Так здорово снова слышать Землю».

Во время пролета над дальней стороной корабль находился на минимальном расстоянии от поверхности Луны — 6550 км. С такого расстояния астронавты могли внимательно рассмотреть эту часть лунной поверхности и провести детальную фотосъемку. Их также попросили сделать рисунки карандашом и аудиозаписи с описанием того, что они видят.

Теперь астронавты возвращаются на Землю. На обратном пути они также наблюдали солнечное затмение и вели его фото- и видеосъемку.

Ученые говорят, что столь близкий пролет позволит экипажу «Ориона» изучить Луну так, как если бы они проводили аэросъемку на малой высоте, только не садясь на поверхность.

При полете на высоте около 9 000 км над поверхностью астронавтов просили «читать породу» — различать кратеры, утесы и застывшие потоки лавы, а затем фотографировать их в максимально возможном разрешении.

Эти изображения, а также данные лазерной и видеосъемки самого «Ориона» помогут уточнить карты лунной поверхности и дадут геологам лучшее понимание того, как на протяжении миллиардов лет формировалась кора Луны.

Особый интерес для исследователей представляют полярные регионы. Именно там рассчитывают приземляться будущие экспедиции — в районах, где, как предполагается, могут находиться залежи льда.

Наблюдая за игрой света и тени на изрезанной поверхности, астронавты дадут планировщикам будущих миссий более точное представление о том, какие склоны могут оказаться опасными, какие плоские участки способны выдержать вес спускаемого аппарата и где в дальнейшем можно будет искать ресурсы.

Ученые также будут следить за «взвешенной лунной пылью». Ее поднимают солнечное излучение и электростатические силы. Важно понять, как твердые частицы перемещаются над поверхностью Луны.