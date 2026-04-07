В Монголии зафиксировано еще 2 случая смерти от кори

В понедельник Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) сообщил, что число смертей от кори в Монголии возросло до 17 после того, как за последние 24 часа было зафиксировано еще два летальных исхода.

НИЦИЗ также подтвердил два новых случая кори, в результате чего общее число случаев по стране с момента объявления текущей вспышки 407 дней назад достигло 14 562.

НИЦИЗ настоятельно призвал всех, кто еще не был вакцинирован, пройти иммунизацию, чтобы защитить себя и своих близких.

Корь — это высокозаразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и при прямом контакте. К распространенным симптомам относятся лихорадка, сухой кашель, насморк, боль в горле и воспаление глаз. Заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации.

