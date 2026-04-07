Узбекистанца, воевавшего за РФ и совершившего самострел для побега с фронта, осудили на родине

CentralAsia (UZ) - Касбинский районный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области Узбекистана приговорил 23-летнего местного жителя Д.Р. к четырем годам ограничения свободы за то, что гражданин воевал на стороне российской армии в Украине. Причем, по признанию обвиняемого, ему пришлось прострелить себе ногу, чтобы сбежать с линии фронта, сообщает UzNews.uz.

Согласно материалам суда, в апреле 2022 года узбекистанец выехал на заработки в Россию, где устроился таксистом. В сентябре того же года при проверке полицейские обнаружили в салоне автомобиля мигранта наркотики. Спустя полгода завершился процесс по данному делу — иностранец получил девять лет колонии за незаконный оборот запрещенных веществ.

Отбывания наказание, в октябре 2024-го узбекистанец подписал контракт с Министерством обороны РФ. Причем, как утверждает подсудимый, он подписал документы, не понимая их точный смысл, так как слабо владеет русским языком. По словам Д.Р., он думал, что речь идет о «бумагах» по переводу арестанта для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Вместо депортации заключенного привезли в военную часть. После прохождения необходимой подготовки наемник принимал участия в боях на территории Украины. Он прослужил в российской армии до ноября 2025 года.

Затем, как утверждает узбекистанец, он намеренно прострелил себе ногу, чтобы прекратить участие в войне. Непродолжительное время раненый находился в госпитале, воспользовавшись случаем, он сбежал оттуда. Через посольство центральноазиатской республики в Москве мигрант вернулся домой, где добровольно обратился в правоохранительные органы.

Суд признал Д.Р. виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») и части 1 статьи 154-1 («Поступление, вербовка на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств») Уголовного кодекса Узбекистана. Кашкадарьинцу назначили четыре года ограничения свободы и два года исправительных работ. Но, по совокупности наказаний, окончательный срок составил четыре года и один месяц ограничения свободы.

Осужденному запрещено покидать территорию Кашкадарьинской области без разрешения властей, а также менять место жительства.