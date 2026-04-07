Сегодня в Улан-Баторе температура составляет +13°C

Улан-Батор // фото: ©Uchral.D

CentralAsia (MNG) -

Прогноз погоды для пастухов, путешественников и перевозчиков: сегодня в северо-западной части страны ожидаются дожди, мокрый снег и снегопад, а в Алтайских горах и ущелье Арцбогд – сильные ветры.

Прогноз погоды на 7 апреля 2026 года с 8:00 до 20:00:

В западных и центральных аймаках ожидается облачная погода. В северных районах западных и центральных аймаков возможны мокрый снег, снегопад и метели. В других районах будет переменная облачность без осадков.

В западных и центральных аймах направление ветра изменится с юго-западного на северо-западное, а в других районах юго-западное направление увеличится до 5-10 метров в секунду, в Алтайских горах и ущелье Арцбогд оно увеличится до 12-14 метров в секунду, и ожидается легкая пыльная буря.

Температура в впадине озера Увс, Монгольско-Алтайском регионе, Хөвсгөлском горном хребте, долинах рек Идэр и Тэс составит +3…+8°C, в предгорьях Хангайских гор и южной части Гоби — +21…+26°C, в впадине Великих озёр и северо-восточной части Гоби — +15…+20°C, а в других районах — +10…+15°C.

В окрестностях Улан-Батора предсказывается облачная погода без осадков. Ветер будет меняться с юго-западного на северо-западный со скоростью6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит +13...+15°C, на 5 градусов теплее, чем накануне, относительная влажность ожидается на уровне 15%, а атмосферное давление останется на уровне 858 гПа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

