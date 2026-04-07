Saudi Aramco в мае повысит цены на нефть для Азии до рекордного уровня, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила официальные отпускные цены (OSP) на нефть с поставкой в мае для покупателей из Азии до рекордного уровня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Рост цен и причины

По данным агентства, повышение произошло на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива, что оказывает существенное давление на мировые энергетические рынки. Так, война и блокировка Ормузского пролива подстегнули рост котировок Brent более чем на 50%.

Основной сорт, поставляемый в Азию - Arab Light - подорожает на 17 долл. США/барр. (рекордный рост за всю историю). В результате он будет стоить на 19,5 долл. США/барр. больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Такой спред является рекордным, в контрактах с поставкой в апреле он составил 2,5 долл. США/барр. При этом опрошенные Bloomberg трейдеры ожидали еще более значительного роста премии сорта Arab Light над корзиной Оман/Дубай - примерно на 40 долл. США/барр.

Повышение коснулось также всех остальных сортов нефти компании для поставок в Азию, даже если они не будут отгружаться через Ормуз. Цены поставок в другие регионы, включая США и Северо-Западную Европу, также достигли рекордного уровня.

Дубайский и оманский эталонные сорта нефти, на основе которых Саудовская Аравия формирует цены, в прошлом месяце стали крайне нестабильными. Из-за войны в регионе уменьшилось количество поставок нефти, на основе которых рассчитываются цены эталонных сортов Dubai и Oman. Это привело к резким колебаниям котировок и сделало рынок более непредсказуемым.

Азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предлагали альтернативные способы индексирования саудовской нефти, включая переход на глобальный эталон Brent.

Продолжающийся конфликт в Персидском заливе и фактическое закрытие Ормузского пролива вынудили Саудовскую Аравию перенаправить значительную часть поставок нефти на порт Янбу на Красном море, расположенный примерно в 1 200 км от привычного порта загрузки Рас-Танура.

При этом Saudi Aramco сохранила стандартную схему ценообразования для нефти, отгружаемой из Рас-Тануры, что добавляет дополнительную сложность для покупателей при расчете стоимости нефти. Компания попросила клиентов направлять отдельные заявки на объемы нефти для каждого порта и уточнила, что из Янбу будет поставляться только сорт Arab Light.

Саудовская Аравия и ОАЭ остаются единственными странами Персидского залива с крупными экспортными маршрутами, обходящими Ормуз. По данным Saudi Aramco, максимальная пропускная способность трубопровода до побережья Красного моря составляет 7 млн барр./сутки, из которых компания экспортирует около 5 млн барр. - примерно 70% довоенных поставок.

При этом Saudi Aramco приостановила большую часть добычи средних и тяжелых сортов нефти и сосредоточилась на продаже легких и сверхлегких сортов из Янбу, сообщил генеральный директор компании А. Насер.