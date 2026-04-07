Экзамен по монгольскому языку и письменности состоится 9 и 10 апреля

CentralAsia (MNG) - 9 и 10 апреля состоится «Тест по монгольскому языку и письму», целью которого является оценка качества и использования родного языка в образовании, культуры общения граждан и языковой компетентности студентов высших учебных заведений Монголии.

Расписание экзаменов:

Учащиеся 12-го класса: 9 апреля, 10:00-11:40

Учащиеся 11-го класса: 10 апреля, 10:00-11:40

Учащиеся 10-го класса: 10 апреля, 14:00-15:40

Вступительные экзамены 2026 года начнутся с экзамена по истории 25 июня. В этот же день состоится экзамен по английскому языку.

Что касается продолжительности экзаменов, то экзамены по истории, английскому языку, географии, обществознанию, биологии, монгольскому языку и русскому языку будут длиться 80 минут, а экзамены по химии, математике и физике — 100 минут.

Школьники, сдающие экзамен, должны прибыть на место за час до начала экзамена и занять свои места в классе за 10 минут до его начала.

