Новый министр обещает оперативно предоставить фермерам льготные кредиты

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Идэрбат Цэнд приступил к выполнению своих первых обязанностей в аймаке Дархан-уул, где обсудил подготовку к весенней посевной и насущные проблемы.

«Проблемы, стоящие перед сельскохозяйственным сектором, стали очевидны. Во-первых, необходимо срочно решить вопрос о льготах на 2025 год.

Во-вторых, доступ предприятий к льготным кредитам ограничен. Из-за засухи в Центральном и Сэлэнгэском регионах некоторые фермеры не могут получить кредиты на весеннюю посадку из-за неспособности своевременно погасить предыдущие займы. Это реальная проблема. Ее необходимо решить.

В-третьих, также необходимо уделить внимание вопросу поставок топлива и регулирования и найти четкое решение», — заявил министр Идэрбат.

Идэрбат Цэнд

Он сказал: «Фермерам необходимо сохранить баланс субсидий на пшеницу, доступ к субсидированному топливу и внутреннее производство. В 2026 году по всей стране планируется засеять 633 тысячи гектаров земли. Необходимые запасы семян, удобрений и средств защиты растений поставляются поэтапно». «Достигнуты договоренности о поставке 10 000 тонн топлива для весенней посевной по цене 3400 тугриков за литр, и начался первый этап поставок. Главная цель — обеспечить бесперебойное проведение весенних работ и заложить надежную основу для осенней уборки урожая на ранней стадии».

«Я считаю, что координация подготовки, поставок и принятия решений особенно важна в этом году, поскольку первый день весны — ценное время для осеннего урожая», — добавил он.

