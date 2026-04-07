Осужденный по делу о теракте в «Крокусе» покончил с собой

CentralAsia (CA) - Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в следственном изоляторе, сообщили в московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным «РИА Новости» и газеты «Коммерсант», самоубийство совершил 37-летний Якубджони Юсуфзода.

СМИ утверждают, что Юсуфзода покончил с собой в московском СИЗО «Матросская тишина». Заключенного отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Как уточняет РБК со ссылкой на ФСИН, о случившемся узнали по камерам наблюдения. В пресс-службе ведомства добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Как ранее узнало РИА Новости из материалов дела, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в «Крокусе», о чем он, по его словам, не знал. Юсуфзода состоял в канале, где проповедовались радикальные течения ислама, и выполнял поручения администратора этого сообщества. Вскоре после теракта Юсуфзода направился в аэропорт Внуково, попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле, следует из материалов дела.

12 марта 2-й Западный окружной военный суд приговорил Юсуфзоду и еще 14 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года: вооружённые люди открыли огонь по пришедшим на концерт группы «Пикник». Погибли 147 человек, трое пропали без вести, ранения получили 336 человек, более 600 признали пострадавшими.