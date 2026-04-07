В Бангладеш вспышка кори: умерли 100 детей — власти начали срочную кампанию вакцинации

CentralAsia (CA) - В Бангладеш началась экстренная кампания вакцинации от кори из-за быстро распространяющейся вспышки, в результате которой в течение трёх недель умерли более 100 человек, в основном детей, сообщает «Би-би-си».

С 15 марта в стране, по данным Минздрава, зарегистрировано более чем 7500 случаев кори, тогда как за весь 2025 год было зафиксировано всего 125 случаев заражения этой инфекцией.

В Бангладеш, стране с населением 170 млн человек, плановую вакцинацию от кори проводят детям, начиная с девятимесячного возраста. Помимо плановой вакцинации, в стране каждые четыре года проводятся специальные кампании по вакцинации против кори.

По информации заместителя директора департамента здравоохранения Шахриар Саджад, примерно треть заболевших во время вспышки были младше 9 месяцев.

«Особую тревогу вызывают случаи заражения этих маленьких детей, которые ещё не имеют права на плановую вакцинацию. С 2020 года специальных кампаний по вакцинации против кори не проводилось, сначала из-за Covid-19, а затем из-за «политической ситуации», – заявила представитель ЮНИСЕФ в Бангладеш Рана Флауэрс.

В 2024 году Бангладеш после массовых антиправительственных протестов была свергнута премьер-министр Шейх Хасина. После свержения Хасины к власти пришло временное правительство, и только в феврале этого года в стране было избрано новое правительство. Вину за нехватку вакцин возлагают на бывшее временное правительство, которое курировало новую систему закупок препаратов.

«В Бангладеш исторически сложился высокий уровень охвата иммунизацией, но даже небольшие сбои могут привести к постепенному накоплению пробелов в иммунитете с течением времени», – говорится в заявлении ЮНИСЕФ.