Южная Корея хочет покупать казахстанскую нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) - Глава администрации президента Южной Кореи посетит Казахстан и несколько других нефтедобывающих стран, чтобы договориться о поставках сырья. Страна испытывает трудности из-за перебоев в транзите нефти через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Кан Хун Сик как специальный представитель президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна прибудет в Астану для переговоров о поставках сырой нефти и нафты (прим. – нефтепродукт для химической промышленности). Корейский чиновник также посетит Саудовскую Аравию и Оман. Он проведет переговоры с правительствами, нефтяными компаниями и операторами судов, чтобы наладить альтернативные каналы поставок топлива.

Корея на 61% зависит от импорта нефти через Ормузский пролив, где из-за продолжающегося конфликта с Ираном транзит затруднен. В марте Корее удалось договориться о поставках 24 млн баррелей нефти из ОАЭ. По словам Кана, они хотят сосредоточиться на обеспечении долгосрочных поставок.

В Корее уже принимаются меры по энергосбережению для экономии топлива. К участию в этих мерах призвали семьи и предприятия.

Европейские издания также сообщают, что ЕС готовится к кризису и экономии топлива. Так, Брюссель предлагает усилить меры по контролю температуры кондиционеров, поощрять переход сотрудников на удаленную работу, а также ввести нормирование топлива и ограничения авиарейсов. С начала марта цены на бензин в Европе подскочили на 70%.

Напомним, что Иран разработал правила для транзита через Ормузский пролив. Он разделил все государства на «нейтральные», «дружественные» и «враждебные». Последним будет запрещен проход. Через пролив ранее шло 20% торговли мировой нефти.

