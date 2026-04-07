США заявили об уничтожении более 13 тысяч целей в Иране с начала операции

CentralAsia (CA) - Американские войска с начала военной операции в Иране уничтожили более 13 тыс. целей, в том числе 155 кораблей и судов. Об этом сказано в отчете Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным CENTCOM, армия США задействует истребители, в том числе F-35 и F-15, а также стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52. Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что в понедельник вооруженные силы США нанесут самое большое количество ударов по Ирану за все время боевых действий. Он предупреждал, что во вторник ударов может быть еще больше, сообщает Reuters.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. 4 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом», если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. По данным Axios, президент США продлил срок ультиматума, крайний срок заключения сделки — 7 апреля. Трамп заявил, что Иран может быть разрушен за одну ночь. Ответное предложение Ирана о прекращении огня он назвал «недостаточно хорошим».