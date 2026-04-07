18-метровое колесо обозрения рухнуло на ярмарке в Индии, пострадали более 30 человек

CentralAsia (CA) -  18-метровое колесо обозрения упало в индийском городе Кушинагар, сообщает Mathrubhumi.

Инцидент произошёл поздно ночью на ярмарке. По предварительным данным, в момент падения аттракциона внутри находились около 70-80 человек. Среди них были дети. 30 человек получили травмы, более 10 находятся в критическом состоянии. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Местные власти проводят расследование и выясняют, были ли нарушены меры безопасности. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что обрушение могло произойти из-за переполненности аттракциона и возможного повреждения конструкций.

В феврале в индийском городе Фаридабад произошёл подобный инцидент. На ярмарке «Сураджкунд» обрушился качельный аттракцион. Один человек погиб, ещё 13 получили травмы.

