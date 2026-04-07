Село в Акмолинской области осталось без транспортного сообщения из-за паводков

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на большей части страны активная фаза паводков минимизирована, обстановка стабильная.

«В настоящее время в южных и западных регионах страны активная фаза паводков минимизирована. Сейчас пик паводков проходит на территории Акмолинской области. Вместе с тем на контроле находится Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области», - говорится в сообщении МЧС.

Противопаводковые мероприятия продолжаются и находятся на контроле, для оценки обстановки проводится облет паводкоопасных населенных пунктов.

Между тем в МЧС сообщили, что в Акмолинской области восстановлена дамба «Шоптыколь», угрозы населенным пунктам нет. А в Астраханском районе области, при въезде в село Старый Колутон, «в связи с интенсивным снеготаянием и повышением уровня воды в реке Колутон, с целью предотвращения перелива воды было заблаговременно вскрыто автомобильное полотно».

«В результате проведенных мероприятий временно отсутствует транспортное сообщение с селом Старый Колутон. Угрозы населенному пункту нет. Организовано дежурство. Население обеспечено необходимыми запасами медикаментов, продуктов питания и ГСМ», - заверили в министерстве.

По сообщению МЧС, завершены противопаводковые мероприятия в Восточно-Казахстанской области, в Северо-Казахстанской области постоянно проводится мониторинг паводковой обстановки, в Костанайской области с начала паводкового периода подтоплений не зарегистрировано, а уровень воды не превышает критических отметок. В области Абай завершилась активная фаза паводкового периода, обстановка на территории региона также остается стабильной, снегом покрыто порядка 8% территории и исключительно в горной местности. Также завершилась активная фаза паводков в Карагандинской области, ситуация стабильная.

