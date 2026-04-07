The Times: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания и «не способен участвовать в принятии каких-либо решений»

CentralAsia (CA) - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится без сознания, он проходит лечение в иранском городе Кум, пишет The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок.

«Моджтаба Хаменеи проходит лечение в Куме в тяжелом состоянии, он не способен участвовать в принятии режимом каких-либо решений», — говорится в дипломатической записке, переданной союзникам США в странах Персидского залива, с которой ознакомились журналисты.

Город Кум расположен в центре страны, примерно в 140 километрах к югу от Тегерана. Он считается священным — и там же планируется похоронить отца Моджтабы Хаменеи и предыдущего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого 28 февраля. Его тело готовят к погребению, пишет The Times.

Иранские власти отложили похороны Али Хаменеи из-за «ожидания беспрецедентной явки», однако эта задержка «вызвала вопросы», учитывая шиитскую традицию хоронить умерших сразу после смерти, отмечает The Times. 8 апреля будет 40 дней со дня смерти Хаменеи — это означает окончание традиционного периода траура в шиитском исламе.

Моджтаба Хаменеи был ранен в первый же день атак США и Израиля на Иран, 28 февраля, а его отец Али Хаменеи, предыдущий верховный лидер, был убит. 7 марта о ранении младшего Хаменеи сообщил израильский 12 канал со ссылкой на источники. Позже The New York Times написала, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног. Спустя еще несколько дней в МИД Ирана подтвердили, что Моджтаба Хаменеи был ранен, но «чувствует себя хорошо». С момента избрания новым верховным лидером Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике.