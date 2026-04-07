Во Франции скоростной поезд столкнулся с грузовиком с военной техникой, пострадали 27 человек

CentralAsia (CA) - Утром 7 апреля во французском департаменте Па-де-Кале высокоскоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в результате чего погиб машинист и 27 человек пострадали, сообщает BFM TV.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде.

В поезде, по данным BFM TV, ехали 350 пассажиров. TF1 Info сообщает о 243 пассажирах. Сообщение между Бетюном и Лансом, где произошло ДТП, приостановили до конца дня. На место направился министр транспорта Филипп Табаро.