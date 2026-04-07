экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Во Франции скоростной поезд столкнулся с грузовиком с военной техникой, пострадали 27 человек

CentralAsia (CA) -  Утром 7 апреля во французском департаменте Па-де-Кале высокоскоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в результате чего погиб машинист и 27 человек пострадали, сообщает BFM TV.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде.

В поезде, по данным BFM TV, ехали 350 пассажиров. TF1 Info сообщает о 243 пассажирах. Сообщение между Бетюном и Лансом, где произошло ДТП, приостановили до конца дня. На место направился министр транспорта Филипп Табаро.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com