Власти Таджикистана будут сами проверять и обучать желающих работать в России по оргнабору, - «Ведомости»

CentralAsia (TJ) - Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики на временную работу в стране. Правительственная комиссия одобрила проект изменений, которые вынесут на официальное утверждение. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один — близкий к комиссии, второй — в Белом доме.

Если законопроект будет принят, это позволит перенести обязательный медосмотр мигрантов на территорию Таджикистана (для этого нужно будет заключить отдельный международный договор), а также проводить в республике фотографирование и снятие отпечатков пальцев у мигрантов до их приезда в Россию.

Согласно документу, МВД Таджикистана будет проверять кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном и межгосударственном розыске, а также на наличие непогашенной или неснятой судимости.

Кроме того, Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана займется организацией обучения кандидатов на трудоустройство в РФ, в том числе русскому языку. Учебно-методические материалы для этого предоставит российская сторона.

Минтруд Таджикистана, в свою очередь, будет содействовать проведению экзаменов для кандидатов на трудоустройство.

Проведение процедур на территории Таджикистана значительно снизит загруженность российских миграционных центров и пограничных пунктов, считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. «При этом мы должны иметь возможность повторной проверки (граждан Таджикистана. — прим. ред.)», — отметил он.

Соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана для временной работы в России действует с весны 2019 года. Протокол, вносящий в него изменения, был подписан в октябре 2025-го президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.

Путин тогда заявил, что Россия заинтересована в рабочей силе, но это должна быть «нужная нам рабочая сила». «Второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы», — сказал он, добавив, что сейчас в этой сфере много проблем.

По информации Минтруда Таджикистана, в 2025 году из страны в рамках оргнабора в Россию были направлены свыше 31 тыс. человек.

Первой же страной, заключившей с РФ соглашение об оргнаборе, стал Узбекистан. Соответствующий документ был подписан в 2017 году.

