Узбекистанца, ушедшего на войну из-за пыток в российской колонии, осудили на родине

CentralAsia (UZ) - Узбекистанец А.О., ушедший на войну против Украины из российской колонии, на родине получил четыре года ограничения свободы за наемничество. Такой приговор вынес Караулбазарский районный суд по уголовным делам Бухарской области, передает UzNews.uz со ссылкой на вердикт.

Как следует из материалов суда, обвиняемый в сентябре 2021 года выехал в Россию на заработки. Но в 2022-м он стал фигурантом уголовного дела о краже. В результате иностранцу назначили пять лет колонии.

В сентябре 2025 года, находясь за решеткой, узбекистанец подписал контракт с Министерством обороны РФ. По признаниям мигранта, это был вынужденный шаг, чтобы прекратить давление и пытки, с которыми А.О. регулярно сталкивался в пенитенциарном учреждении.

Вскоре наемника привезли на полигон под Луганском, где ему предлагалось пройти курс военной подготовки. По словам гражданина Узбекистана, в ходе одного из тренировочных занятий он получил огнестрельное ранение в правое плечо. Из-за этого инцидента иностранец провел 20 дней в госпитале. Заем он сбежал из лечебницы и добрался до консульства своей страны в Ростове-на-Дону.

Работники дипломатического представительства помогли соотечественнику с оформлением свидетельства для возвращение на родину. В ноябре прошлого года мигрант прилетел в Ташкент.

На суде он признал вину, раскаялся и попросил смягчить наказание. В результате мужчину признали виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана и приговорили к четырем одам ограничения свободы.