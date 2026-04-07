Трое вооруженных мужчин напали на консульство Израиля в Стамбуле

CentralAsia (CA) - Консульство Израиля в Стамбуле подверглось нападению вооруженных людей, передает NTV.

На диппредставительство в районе Бешикташ напали три человека в камуфляже, вооруженные длинноствольным оружием. Указывается, что консульство не принимало посетителей уже какое-то время, поэтому возле здания находились только дежурные сотрудники полиции. Они вступили в перестрелку с нападавшими. На месте был убит один террорист, двое были ранены. По предварительным данным, также пострадали двое сотрудников полиции.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек подтвердил информацию о происшествии. Он не сообщил деталей, но отметил, что на место уже направлены следователи, передает Haberturk. Дело ведет главная прокуратура Стамбула.

Губернатор Стамбула Давут Гюль подтвердил, что гражданские лица и дипломаты не пострадали при перестрелке. Он уточнил, что израильское консульство не работало более двух лет.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что личности нападавших установлены, они прибыли в Стамбул из Измита на арендованном автомобиле. По словам Чифтчи, один из нападавших был связан с «организацией, эксплуатирующей религию», двое других были братьями, один из которых имел судимость за наркотики.