Mehr: США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк

CentralAsia (CA) - Несколько взрывов прогремело на острове Харк, через который Иран поставляет 90% добываемой нефти. Как сообщает иранское агентство Mehr, удары нанесли вооруженные силы США и Израиля.

«Американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов», — сообщает агентство. Какие именно объекты острова подверглись атакам, неизвестно.

Следом Корпус стражей исламской революции (элитная силовая структура в Иране) сообщил, что, «если американская террористическая армия переступит «красные линии», ответ выйдет за пределы региона».

В ночь на 8 апреля истекает срок, который президент США Дональд Трамп отвел Ирану для открытия Ормузского пролива. Трамп заявил, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» (то есть с 7 на 8 апреля).