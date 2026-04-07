Целая цивилизация может быть полностью уничтожена сегодня ночью, - Трамп об Иране

- 19:26, 07 апреля 2026
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сделал заявление по ситуации вокруг Ирана, допустив возможность гибели «целой цивилизации» и намекнув на смену власти в стране. Американский лидер опубликовал соответствующую публикацию 7 апреля в социальной сети Truth Social.
По его словам, в случае дальнейшей эскалации событий последствия могут быть катастрофическими.
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», - заявил Трамп.
Вместе с тем он отметил, что при «полной и тотальной смене режима» в Иране возможно появление «более умных и менее радикальных сил», что, по его мнению, может привести к позитивным изменениям.
Трамп добавил, что происходящее может стать одним из ключевых моментов в мировой истории, а также выразил надежду на завершение «47 лет вымогательства, коррупции и смерти».