Целая цивилизация может быть полностью уничтожена сегодня ночью, - Трамп об Иране

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сделал заявление по ситуации вокруг Ирана, допустив возможность гибели «целой цивилизации» и намекнув на смену власти в стране. Американский лидер опубликовал соответствующую публикацию 7 апреля в социальной сети Truth Social.

По его словам, в случае дальнейшей эскалации событий последствия могут быть катастрофическими.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», - заявил Трамп.

Вместе с тем он отметил, что при «полной и тотальной смене режима» в Иране возможно появление «более умных и менее радикальных сил», что, по его мнению, может привести к позитивным изменениям.

Трамп добавил, что происходящее может стать одним из ключевых моментов в мировой истории, а также выразил надежду на завершение «47 лет вымогательства, коррупции и смерти».