Монгольский вольник завоевал чемпионский золотой пояс в США

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, монгольский борец Ренчинпэлжээ Бавуудорж завоевал золотой пояс чемпиона в весовой категории до 65.8 кг на престижном международном молодежном турнире по вольной борьбе Journeymen Wrestling World Classic, который состоялся в Олбани, США, 4 апреля 2026 года.

Ренчинпэлжээ из клуба «New Gen Team» одержал семь побед подряд в семи раундах и завоевал титул. Это второй чемпионский пояс Монголии на этом турнире, после ранее одержанной победы его товарища по команде Нарантулги Дармаабазара.

На тех же соревнованиях монгольские борцы также завоевали две серебряные медали: Мөнх-Очир Мөнхтуяа (72,6 кг) из клуба «Darkhan Erkhet» и Бямбадорж Энхбат (102 кг), а Буянтогтох Цэрэнпунцаг (129 кг) из клуба «Төв-Арж» получил бронзу.

В турнире приняли участие более 480 спортсменов из девяти стран. После соревнований участники пройдут пятидневный международный совместный тренировочный сбор.

