XAC Broncos одержал первую победу на Лиге Азии Basketball Champions League Asia 2026. Видео

CentralAsia (MNG) -

Команда XAC Broncos продемонстрировала свою уверенность в борьбе за чемпионский титул и одержала победу над South China Athletic со счетом 86-84, начав защиту своего титула чемпиона Азиатско-восточной лиги BCL на стадионе Southorn в понедельник вечером, — передает MiddleAsianNews.

В конце третьей четверти монгольская команда отставала на целых 11 очков, но Иан Миллер и Джорди Тшиманга по очереди возглавили перелом в четвертой четверти, испортив дебют чемпионам дивизиона А1 Гонконга.

Действующий MVP лиги стал лучшим бомбардиром с 27 очками, 13 из которых он набрал только в заключительной четверти, включая 2 из 4 трехочковых бросков, что позволило ему преодолеть неудачное начало и вернуть свою команду в игру.

С другой стороны, этот мощный центровой набрал 19 очков и сделал 13 подборов, а также два блок-шота, и именно он вывел Broncos вперед за четыре минуты до конца матча.

Тшиманга воспользовался фолом Кайвона Дэвенпорта, реализовав трехочковый бросок и выведя свою команду вперед со счетом 77-75. Вскоре он увеличил разрыв до пяти очков, 83-78, реализовав еще один бросок из-под кольца менее чем за две минуты до конца игры.

«Это была тяжёлая игра», — выдохнул главный тренер Ариунболд Эрдэнэ. «Иан Миллер забивал важные броски, благодаря чему мы смогли отыграться и приблизиться к сопернику. А в последние минуты мы одержали победу, поэтому я так рад».

Барсболд Баатар-Эрдэнэ был единственным игроком, помимо остальных, набравшим двузначное количество очков в этой победе – 16 очков и 5 подборов. Молодой звездный защитник также внес значительный вклад в сдерживание натиска хозяев поля в концовке матча.

Тэмүүлэн Чингис, Томми Билгүүн, Түшиг Элбэг и Азбаяр Алтангэрэл внесли как минимум по 4 очка каждый в копилку Broncos, которые после этой победы получили преимущество в конкурентной группе B.

«Думаю, мы начали немного вяло, и они нас за это наказали», — отметил Миллер, который также добавил к своим результатам 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата. «Но в перерыве мы скорректировали свою игру и вышли на площадку с другим зарядом энергии».

В этом болезненном поражении Дэвенпорт стал лучшим игроком команды South China, набрав 20 очков, 10 подборов и 6 передач. Команда не смогла удержать преимущество в счете 61-50, которое она создала менее чем за четыре минуты до конца третьей четверти.

Они попытались создать угрозу, приблизившись к сопернику на расстояние одного очка за последние секунды, и даже, казалось, им повезло, когда Тшиманга промахнулся со штрафных бросков за 11.8 секунды до конца, но и на своей половине поля им это не удалось.

Глен Янг набрал 18 очков. Бывший центровой команды Hong Kong Eastern Доминик Гилберт добавил 11 очков, 8 подборов и 4 передачи, а Родриг Андела — 10 очков и 9 подборов, обеспечив дебютантам турнира победу.

Как бы ни было тяжело это поражение, у команды South China Athletic не будет много времени, чтобы зацикливаться на нем, поскольку им предстоит подготовка к матчу против команды Нового Тайбэя, с которой они сразятся завтра вечером, во вторник, в 20:00 по местному времени.

