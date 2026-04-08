Корейская пекарня продала 1.7 миллиона тортов в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Tous Les Jours отмечает свое 10-летие в Монголии.

Сеть пекарен Tous les Jours, принадлежащая компании CJ Foodville, сообщила во вторник, что за 10 лет в Монголии она продала более 1.7 миллиона тортов — это примерно один торт на каждые два жителя страны. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Корейская сеть пекарен вышла на монгольский рынок в мае 2016 года, став первым отечественным брендом пекарен, сделавшим это, благодаря генеральному франчайзинговому соглашению с местным партнером Artisan, тогда известным как Mongbakery.

В настоящее время сеть Tous les Jours насчитывает 24 магазина и расширила свою деятельность за пределы Улан-Батора, открыв филиалы в региональных городах. В этом квартале некоторые магазины были отремонтированы в соответствии с последними дизайнерскими решениями бренда.

Спрос резко возрастает в праздничные сезоны, когда в магазинах выстраиваются длинные очереди из покупателей, желающих приобрести торты.

Компания CJ Foodville объяснила свой успех в Монголии трехкомпонентной моделью мастер-франчайзинга, ориентированной на тщательное исследование рынка для выявления надежных местных партнеров, стратегию развития продуктов и работы магазинов, разработанную головным офисом, а также стандартизированную систему передачи этого опыта франчайзи.

