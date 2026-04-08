Монгольская федерация национальной борьбы открывает филиал в Соединенных Штатах

CentralAsia (MNG) -

Первое собрание по созданию филиала федерации национальной борьбы БӨХ состоялось 4 апреля 2026 года в посольстве Монголии в США.

На первом собрании было создано отделение Монгольской федерации национальной борьбы в США, а главой федерации был избран Нямсүрэн Лувсанрагчаа с государственным титулом улсын начин, и 9 членов совета директоров, после чего были утверждены основные правила.

Цель отделения Федерации — объединить любителей и борцов, живущих и работающих в Соединенных Штатах, для популяризации традиционного национального вида спорта — борьбы, расширения возможностей для детей и молодежи заниматься национальной борьбой, а также передачи монгольского языка, культуры и традиций через спортивную среду. Они также стремятся регулярно организовывать тренировки, соревнования и мероприятия по борьбе.

Филиалы федерации национальной борьбы были официально созданы в таких странах, как как ЕС, Австралия, Республика Корея и Япония, а Соединенные Штаты стали пятым филиалом федерации, присоединившимся к ней.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения