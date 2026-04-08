Конференция и фестиваль HORECA Mongolia 2026 будет посвящены теме «Gastro Nomad»

CentralAsia (MNG) -  

При поддержке Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи конференция и фестиваль «HORECA Mongolia 2026» в восьмой раз подряд пройдет в выставочном центре «Мишээл» 11-12 апреля 2026 года. Об этом сообщает Horecamongolia.com

Правительство Монголии определило туризм как один из приоритетных секторов экономики страны и работает над улучшением качества обслуживания и стандартов во всей отрасли.

В этом году мероприятие выделяется своей темой Gastro Nomad: Taste & Story, («Кочевая гастрономия: вкус и история»), подчеркивающей кулинарное наследие кочевой культуры и ее исторические повествования. Оно также соответствует политическим целям Министерства по развитию культурного туризма, продвижению традиционной монгольской кухни на международном уровне и повышению профессиональных навыков молодежи, работающей в сфере гостеприимства.

Мероприятие будет состоять из трех основных компонентов:

  • Фестиваль «Gastro Nomad»: профессиональные соревнования среди шеф-поваров и барменов, а также различные мастер-классы и специальные выступления, посвященные как национальным, так и международным кулинарным традициям.
  • Конференция «HORECA»: встреча выдающихся спикеров из 8–10 стран для обсуждения глобальных тенденций, новых стандартов и инноваций в сфере гостеприимства и туризма.
  • Выставка «HORECA Hub Zone»: демонстрация продукции и услуг поставщиков, а также предоставление возможностей для налаживания деловых связей, расширения партнерских отношений и привлечения инвестиций.
