ЦБ Монголии продает золотые и серебряные слитки в качестве сувениров и предметов коллекционирования

CentralAsia (MNG) -

Казначейский фонд Банка Монголии предлагает к продаже золотые и серебряные слитки, соответствующие международным стандартам и требованиям, в качестве подарков, сувениров и предметов коллекционирования.

Эти слитки прошли аффинаж на предприятиях, аккредитованных Лондонским рынком драгоценных металлов, и производятся с подтвержденной прослеживаемостью происхождения. Центральный банк заявил, что слитки представляют собой высокочистые, проверенные драгоценные металлы.

В частности, золотые слитки имеют пробу 999.9 и выпускаются весом 1, 5, 10 и 100 граммов. Серебряные слитки имеют пробу 999 и выпускаются весом 1 унцию, 100, 250 и 500 граммов, а также 1 килограмм.

Более подробную информацию об этих памятных монетах, золотых и серебряных слитках, выставленных на продажу, можно найти на сайте erdenesiinsan.mn.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

