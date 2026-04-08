Холода вернулись: как изменится погода сегодня и где ожидать дождя и мокрого снега

CentralAsia (MNG) -

Прогноз погоды для пастухов, путешественников и перевозчиков: сегодня в горных районах Хангая ожидаются дождь и мокрый снег, а в большинстве районов будет холодно.

Прогноз погоды на 8 апреля 2026 года с 8:00 до 20:00:

В большинстве районов облачно. Дождь и мокрый снег ожидаются на юго-востоке западных аймаков, юго-западе центральных аймаков и к западу гобийских аймаков. В остальных районах осадков нет.

В гобийских и восточных аймаках ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное, а в других районах – с северо-западного, достигая скорости 5-10 метров в секунду, а в некоторых районах страны усилится до 12-14 метров в секунду, вызывая пыльные бури.

Температура в горных районах Гоби-Алтая, Хангайского, Хөвсгөлского, долинах рек Идэр, Тэс, Тэрэлж и Халх-Гол составит +3…+8°C, в бассейне Великих озёр и южной части Гоби — +13…+18°C, а в других районах — +7…+12°C.

В окрестностях Улан-Батора предсказывается ожидается уменьшение облачности, и без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит +7-+9°C., что на 6 градусов ниже, чем накануне, относительная влажность ожидается на уровне 52%, а атмосферное давление останется на уровне 861 гПа.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения