Движение #SaveTuul одержало временную победу

CentralAsia (MNG) -

Проект строительства автомагистрали Туул временно приостановлен.

С 20 марта жители столицы начали протесты против мэра Улан-Батора Нямбаатара Хишгээ и его проекта строительства автомагистрали Туул. Нямбатаар стремился построить автомагистрали с мостами вдоль всего русла реки Туул, единственной крупной реки города, — пишет MiddleAsianNews.

Министерство окружающей среды и изменения климата объявило о временной приостановке проекта строительства автомагистрали Туул до тех пор, пока он не будет приведен в соответствие с законодательством.

В связи с реализацией проекта строительства автомагистрали Туул министр промышленности и торговли Сандаг-Очир Цэнд встретился с заместителем губернатора столицы Даваадалай Түмэндалай и представителями строительной компании Haoyuan General Construction LLC, инвестиции в которую осуществляются из Китая.

В начале встречи министр окружающей среды и изменения климата Сандаг-Очир подчеркнул, что «министерство обязано строго соблюдать природоохранные законы и правила в процессе реализации проекта. Поэтому необходимо полностью соблюдать соответствующие законы, правила, проводить оценки, устанавливать стандарты и требования, утверждать план управления окружающей средой, а осуществлять деятельность только на основе проверенных исследований и расчетов».

Далее руководители соответствующих ведомств министерства изложили свои позиции, отметив необходимость уделять внимание процессу мониторинга, связанному с реализацией проекта Туульской автомагистрали, воздействию проекта на окружающую среду, а также вопросам, касающимся защиты водных ресурсов и лесных заповедников.

Глава Государственной инспекции по охране окружающей среды Мөнхтогтох Баатар предоставила информацию о проверках, проведенных инспекцией на основании жалоб граждан, и заявила, что инспекция принимает юридические меры против тех, кто не выполнил требования утвержденной подробной оценки воздействия на окружающую среду, начал деятельность без утверждения плана управления окружающей средой на текущий год и нарушил соответствующие законы.

В завершение встречи министр Сандаг-Очир Цэнд объявил о принятии следующих мер для обеспечения соблюдения природоохранного законодательства и реализации проекта в соответствии с соответствующими требованиями:

Приостановить проектные работы до разработки и утверждения годового плана управления окружающей средой в целях защиты, надлежащего использования и восстановления природной среды проектной территории, обеспечения выполнения рекомендаций стратегической оценки, снижения, устранения и предотвращения негативных воздействий, выявленных в ходе детальной оценки воздействия, а также мониторинга и выявления потенциальных негативных последствий для окружающей среды проекта;

Государственной экологической инспекции было поручено принять соответствующие меры в соответствии с Законом о государственной инспекции, поскольку исполнитель проекта не выполнил требования, изложенные в утвержденной подробной оценке воздействия на окружающую среду, и начал работу без утверждения плана управления окружающей средой на год.

