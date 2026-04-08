Трамп объявил о двухнедельном перемирии в войне с Ираном. В обмен Тегеран откроет Ормузский пролив

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Соединенные Штаты приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом Трамп написал в соцсети Truth.

Президент США заявил, что перемирие будет двусторонним. «Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров», — написал Трамп.

Власти Ирана подтвердили согласие на перемирие. В официальном заявлении Тегерана говорится, что страна «одержала великую победу и заставила преступную Америку принять свой план из десяти пунктов».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в отдельном сообщении подтвердил, что в течение двух недель суда смогут проходить через Ормузский пролив при условии координации своих действий с иранскими военными. Позже Трамп опубликовал в Truth скриншот этого сообщения.

Иранские государственные СМИ также сообщили, что прямые переговоры между Ираном и США начнутся 10 апреля в Пакистане. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что США обсуждают такую возможность, но подчеркнула, что по этому поводу стоит дождаться официальных заявлений Трампа.

The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников пишет, что Тегеран принял предложение о прекращении огня «после отчаянных дипломатических усилий Пакистана» и вмешательства Китая, который в последний момент призвал Иран «проявить гибкость».

Израиль, как пишет CNN со ссылкой на источник, также присоединится к двухнедельному перемирию.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном начнет действовать немедленно. Уже после заявления Дональда Трампа Израиль и Объединенные Арабские Эмираты сообщили о новых запусках ракет и дронов из Ирана.

Сообщение Трампа было опубликовано менее чем за два часа до дедлайна, который он дал Ирану на открытие Ормузского пролива. Ранее он заявлял, что в противном случае «целая цивилизация погибнет сегодня ночью».

За несколько часов до заявления Трампа премьер-министр Пакистана — главного посредника в переговорах — Шахбаз Шариф публично попросил президента США отложить дедлайн на две недели, чтобы добиться мирного соглашения. Тогда же Шариф попросил Иран открыть Ормузский пролив «в качестве жеста доброй воли».