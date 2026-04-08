Премьер Пакистана: перемирие между Ираном и США вступает в силу немедленно

CentralAsia (CA) - Перемирие между Вашингтоном и Тегераном начнет действовать немедленно, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

«Я тепло приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран»,— написал он в соцсети Х.

Представитель администрации США заявил The New York Times, что американские военные удары по Ирану прекратились в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что перемирие вступит в силу после того, как Иран откроет Ормузский пролив.

За несколько часов до дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом, он сообщил о согласии на прекращение огня на две недели. По информации иранского агентства Tasnim, Соединенные Штаты согласились принять пункты, предложенные Ираном, в качестве основы для переговоров.