Премьер Пакистана: перемирие между Ираном и США вступает в силу немедленно

CentralAsia (CA) -  Перемирие между Вашингтоном и Тегераном начнет действовать немедленно, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

«Я тепло приветствую этот мудрый жест и выражаю глубочайшую благодарность руководству обеих стран»,— написал он в соцсети Х.

Представитель администрации США заявил The New York Times, что американские военные удары по Ирану прекратились в соответствии с двухнедельным соглашением о прекращении огня.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что перемирие вступит в силу после того, как Иран откроет Ормузский пролив.

За несколько часов до дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом, он сообщил о согласии на прекращение огня на две недели. По информации иранского агентства Tasnim, Соединенные Штаты согласились принять пункты, предложенные Ираном, в качестве основы для переговоров.

