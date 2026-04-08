Россия и Китай заблокировали проект резолюции ООН по Ормузскому проливу

CentralAsia (CA) - На заседании Совета безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бахрейна, направленный на возобновление и защиту коммерческого судоходства в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

Документ призывает государства, которые заинтересованы в использовании Ормузского пролива, «координировать усилия оборонительного характера, соразмерные обстоятельствам» для безопасности и защиты коммерческого судоходства по этому пути.

Под этими усилиями, согласно тексту резолюции, подразумеваются сопровождение торговых судов, а также «сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство через Ормузский пролив».

Изначально, пишет Reuters, Бахрейн, который в этих усилиях поддержали другие страны Персидского залива и Вашингтон, 2 апреля представил проект резолюции, который санкционировал «все необходимые средства обороны» для защиты коммерческого судоходства.

Китай выступил против резолюции, разрешающей применение силы. По мнению Пекина, эта версия могла «узаконить незаконное и неизбирательное применение силы, что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации ситуации и повлечет серьезные последствия».

Голосование по резолюции должно было пройти 3 апреля, но его отложили. Текст документа, пишет Associated Press, несколько раз смягчали, чтобы убедить Москву и Пекин хотя бы воздержаться от голосования.

Для принятия документа требовалось как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совета: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

В итоге на заседании 7 апреля в поддержку новой версии резолюции выступили 11 стран — членов Совбеза, Россия и Китай проголосовали против, еще две страны — Пакистан и Колумбия — воздержались от голосования.

До начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти. После начала боевых действий Тегеран фактически заблокировал пролив, из-за чего мировые цены на энергоносители резко выросли.

Президент США Дональд Трамп грозил устроить Ирану «ад» и «возвращение в каменный век» и нанести удары по иранским энергетическим объектам, если Тегеран не прекратит блокаду Ормузского пролива. Трамп пригрозил 7 апреля «уничтожением целой цивилизации» в ночь на 8 апреля — когда истекает срок его ультиматума Ирану. Позже президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. В обмен Тегеран откроет Ормузский пролив.

В 2026 году в состав Совбеза также входят Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали.