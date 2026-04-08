Участникам программы реновации в Узбекистане отдельно заплатят за причиненные неудобства

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил закон «О градостроительной реновации», в котором наряду с прочим прописан механизм предоставления компенсаций собственникам недвижимости, попавшей под снос в рамках соответствующей программы. В частности, предусмотрена единовременная дополнительная выплата за причиненные неудобства в размере 12% от суммы установленной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Уточняется, что владельцам жилья, включенного в программу реновации, будут предоставлены несколько вариантов компенсации. В их числе передача права собственности на новый или другой жилой либо нежилой объект не территории градостроительной реновации. Кроме того, можно будет получить компенсацию деньгами или в иной форме, указанной в соглашении.

Вид и размер компенсации оговаривается в договоре между собственником и Управлением по осуществлению градостроительной реновации.

Как отмечают сенаторы, один из главных принципов программы — приоритетность равенства и соблюдение прав населения, нуждающегося в социальной защите. Например, в случае необходимости переселения или временной аренды предусматривается перемещение граждан в подготовленную зону, а лиц с ограниченными возможностями — в жилье с комфортными условиями.

При этом реновация будет осуществляться только при добровольном согласии. Для начала разработки проекта требуется нотариально заверенное одобрение не менее 80% жильцов многоэтажки, для реализации — соглашение с каждым собственником. Без полного урегулирования вопросов с компенсациями снос и строительство новых домов не допускается.

Закон, одобренный верхней палатой парламента, закрепляет принцип приоритета прав собственников и усиливает гарантии того, что все противоречия и неясности, возникающие во взаимоотношениях с государственными органами, трактуются в пользу владельцев недвижимости.

Пресс-служба Сената подчеркивает, что основная цель закона — улучшение условий жизни населения, постепенное обновление сейсмически опасных и физически устаревших зданий, модернизация инженерно-коммуникационных сетей и формирование городской среды с учетом современных требований.

Процессы градостроительной реновации, как закреплено в документе, должны быть прозрачными, информация о ходе программы будет публиковаться на отдельной электронной платформе, открытой для общественности, а также на официальных порталах госорганов и в СМИ.

Чтобы закон вступил в юридическую силу, его должен подписать президент республики.