Токаев приветствует соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего вооружёнными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира, сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

«Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлечённых в военный конфликт», – говорится в сообщении.

Токаев выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договорённости о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Президент добавил, что к такому решению он пришёл после бесед с премьер-министром Пакистана и начальником сухопутных войск страны.

«Мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке. Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров», – написал Трамп.

Власти Ирана официально подтвердили согласие на перемирие. Заявление высшего совета нацбезопасности Ирана опубликовал глава МИД Аббас Арагчи на странице в Х.

В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми, как утверждается, США согласились:

Обязательство о ненападении;

Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

Согласие на обогащение урана;

Отмена всех первичных санкций;

Отмена всех вторичных санкций;

Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

Прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

Выплата компенсации Ирану;

Вывод американских боевых сил из региона;

Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.

