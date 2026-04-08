Казахстан окончательно отказался от участия России в строительстве трех ТЭЦ

CentralAsia (KZ) - Россия не будет участвовать в строительстве трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Казахстане, как это планировалось изначально, передает Tengrinews.kz. Проекты в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске реализует казахстанско-сингапурский консорциум, заявил на брифинге в правительстве замминистра энергетики Сунгат Есимханов.

В ближайшие месяцы подрядчик приступит к активной фазе работ. В мае планируется размещение заказов на изготовление основного оборудования, параллельно должны начаться инженерные изыскания и подготовка площадок. Поставка ключевого оборудования ожидается с третьего квартала 2027 года, а ввод станций в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2029-го.

На всех трех станциях планируют внедрить технологию «чистого угля» и элементы искусственного интеллекта.

Позже в кулуарах Есимханов подтвердил, что российское участие в проектах окончательно прекращено. «По трем ТЭЦ заключены EPC-контракты, российских подрядчиков там нет», — добавил он.

Замминистра также озвучил ориентировочную стоимость проектов. Строительство ТЭЦ в Кокшетау оценивается примерно в 350 млрд тенге (около $750 млн), а станции в Семее и Усть-Каменогорске обойдутся в районе 400 млрд тенге (около $850 млн) каждая, что связано с большей мощностью. При этом Есимханов подчеркнул, что проекты реализуются без прямого бюджетного финансирования.

«Компании сами привлекают средства, строят, и уже после ввода мы начинаем платить, чтобы они могли возвращать кредиты», — пояснил он.

Первоначально ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске общей мощностью 1 ГВт планировала строить российская «Интер РАО». В апреле 2024 года правительства Казахстана и РФ заключили соответствующее соглашение. Однако конце мая 2025-го первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что у России возникли проблемы с финансированием поставок оборудования для ТЭЦ. Он отметил, что Казахстан будет искать новых инвесторов, если российская сторона не сможет выделить деньги.

В июле премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что «Самрук-Энерго» начинает строительство ТЭЦ в Кокшетау самостоятельно в связи с тем, что российская «Интер РАО» так и не обеспечила финансирование проекта.

