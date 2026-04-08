NASA показало снятые астронавтами фото обратной стороны Луны

CentralAsia (CA) -  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало первые фотографии, сделанные экипажем миссии «Артемида II» во время полёта вокруг обратной стороны Луны.

Облёт длился семь часов. Космический корабль «Орион» пролетел на высоте около 6400 километров над лунной поверхностью. Астронавты достигли максимального удаления от Земли в 406 771 км, установив новый рекорд.

Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж сделал фотографии поверхности Луны, а также стал свидетелем «заката Земли» — момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, — в то время как «Орион» пролетал за Луной, и «восхода Земли», когда космический корабль вышел из-за противоположного края Луны.

Астронавты также наблюдали солнечное затмение, длившееся почти час, когда космический аппарат, Луна и Солнце выстроились в одну линию.

 

