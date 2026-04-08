Бензин АИ-92 в Узбекистане подорожал до рекорда, дизель вырос в цене на 17,5%

CentralAsia (UZ) - Стоимость автомобильного бензина АИ-92 и дизельного топлива на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже резко выросла, пишет spot.uz со ссылкой на данные биржевых торгов.

6 апреля цена бензина АИ-92 выросла на 3,4% и превысила 13,46 млн сумов ($1,1 тыс.) за тонну, что является новым абсолютным рекордом. При этом проданный объем топлива незначительно увеличился — с 1146 тонн до 1399 тонн. С начала апреля автобензин подорожал более чем на 5,7%, или на 727 тыс. сумов ($59).

Рост цен на бензин АИ-92 произошел на фоне запрета, введенного правительством России, на экспорт бензина. Однако в Министерстве энергетики ранее заявляли Spot, что запрет не касается поставок в Узбекистан, осуществляемых по межправительственным соглашениям.

По дизельному топливу наблюдается более стремительный рост: за два торговых дня дизель подорожал на 17,5% — с 13,78 млн ($1,1 тыс.) до 16,17 млн сумов ($1,3 тыс.) за тонну.

Одновременно с этим резко снизился объем продаж: если 2 апреля было реализовано свыше 12,4 тыс. тонн, то 3 апреля объем снизился до 3,8 тыс. тонн, а 6 апреля — до 2,7 тыс. тонн.

В феврале 2025 года Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей ранее установил потолок цен на дизель в размере 5% к стартовой стоимости для поддержки фермеров в посевной сезон.

10 марта стоимость бензина АИ-92 выросла на 7,4% и превысила 12,72 млн сумов ($1 тыс.) за тонну. При этом объем продаж топлива сократился более чем вдвое — с 3784 до 1835 тонн.

С конца октября 2024 года «Узбекнефтегаз» начал выставлять бензин марки АИ-92 на товарно-сырьевую биржу. Цена топлива, выпускаемого на Бухарском НПЗ, превышала 11,5 млн сумов за тонну ($944). В прошлом августе был установлен рекорд стоимости бензина АИ-92 — свыше 13,3 млн сумов ($1 тыс.).

Ранее Spot писал, что в Узбекистане с начала 2026 года резко сократилась добыча нефти и газа.