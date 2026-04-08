Мировые цены на нефть упали на фоне перемирия Ирана и США

CentralAsia (CA) - Мировые рынки отреагировали на сообщения о двухнедельном прекращении огня в Иране падением цен на нефть и продукты ее переработки. К утру среды, 8 апреля, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent колебалась в районе 95 долларов за баррель, хотя днем ранее она продавалась примерно по 110 долларов, следует из данных сервисов, отслеживающих котировки, передает Deutsche Welle.

Сырая нефть, согласно платформе Trading Economics, потеряла в цене на мировых рынках 14% за сутки и продавалась по 96 долларов за баррель. Мазут, который распространен в США как печное топливо, опустился в цене на 17% за сутки, бензин - почти на 10%.

Падение цен в нефтяном секторе - явная реакция рынков на сообщения о двухнедельном перемирии в войне США и Израиля против Ирана и вероятном скором снятии иранской блокады с Ормузского пролива, который является одной из важнейших артерий для поставок нефти из стран Персидского залива в другие регионы.

Вечером 7 апреля, лишь за несколько часов до окончания ультиматума, который президент США Дональд Трамп ранее выдвинул Ирану, угрожая «гибелью целой цивилизации», глава Белого дома сообщил о намерении прекратить атаки на Исламскую Республику, если Тегеран в ответ перестанет атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив. По словам Трампа, об этом его попросил Пакистан, выступающий посредником между США и Ираном.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что вооруженные силы прекратят «оборонительные операции», если страна не будет атакована противниками. «В течение двух недель через Ормузский пролив будет возможен безопасный проход судов при координации с ВС Ирана и с учетом технических ограничений», - указал Арагчи.

Израиль также поддержал перемирие, сообщили в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. На смену Хаменеи пришел его 56-летний сын Моджтаба.

Иран в ответ на атаки двух стран атакует Израиль и американские базы в государствах Персидского залива ракетами и дронами. Кроме того, Иран наносит удары по нефтехранилищам в ряде стран Персидского залива и нефтяным танкерам, следующим через Ормузский пролив.