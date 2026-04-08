КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военнослужащих Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что ракеты запустили из района Вонсан. Они пролетели около 240 км. Это стало четвертым подтвержденным запуском баллистических ракет Северной Кореей в этом году. В предыдущий раз их пустили 14 марта, когда проходили ежегодные весенние военные учения Южной Кореи и США.

Накануне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял слова сожаления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна из-за беспилотников, которые пересекли границу республики. Тот назвал произошедшее провокационными действиями. На прошлой неделе прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения троим гражданам, которые с сентября 2025 года по январь 2026 года запускали беспилотники через границу с КНДР.

